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Зоммер: я отлично себя чувствовал в «Боруссии», но переход в «Баварию» — новый вызов

Зоммер: я отлично себя чувствовал в «Боруссии», но переход в «Баварию» — новый вызов
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Новый вратарь «Баварии» Ян Зоммер рассказал, как решился на переход в мюнхенский клуб из мёнхегладбахской «Боруссии».

«Последние несколько дней выдались сумасшедшими. Но таков футбольный бизнес. У нас был откровенный разговор с «Боруссией». Я действительно ценю это. Для меня было важно это, так как я провёл там восемь с половиной лет.

Как моя семья восприняла мой переход в «Баварию»? Мне повезло с женой. Она всегда открыта для чего-то нового. Но, безусловно, мы обдумывали это решение. Я отлично себя чувствовал в «Боруссии», но переход в «Баварию» — новый вызов в моей карьере. Я рад, что смог принять этот вызов», — приводит слова Зоммера Blick.

Зоммер, перешедший в «Баварию» в середине текущей неделе, успел дебютировать за новый клуб в матче Бундеслиги с «Лейпцигом» (1:1).

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