Зоммер: я отлично себя чувствовал в «Боруссии», но переход в «Баварию» — новый вызов

Новый вратарь «Баварии» Ян Зоммер рассказал, как решился на переход в мюнхенский клуб из мёнхегладбахской «Боруссии».
«Последние несколько дней выдались сумасшедшими. Но таков футбольный бизнес. У нас был откровенный разговор с «Боруссией». Я действительно ценю это. Для меня было важно это, так как я провёл там восемь с половиной лет.
Как моя семья восприняла мой переход в «Баварию»? Мне повезло с женой. Она всегда открыта для чего-то нового. Но, безусловно, мы обдумывали это решение. Я отлично себя чувствовал в «Боруссии», но переход в «Баварию» — новый вызов в моей карьере. Я рад, что смог принять этот вызов», — приводит слова Зоммера Blick.
Зоммер, перешедший в «Баварию» в середине текущей неделе, успел дебютировать за новый клуб в матче Бундеслиги с «Лейпцигом» (1:1).
Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне
- 21 января 2023
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
13:18
-
13:13
-
13:01
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:26
-
12:20
-
12:10
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:27
-
11:26
-
11:19
-
11:00
-
10:59
-
10:58
-
10:45
-
10:38
-
10:33
-
10:30
-
10:27
-
10:23
-
10:12