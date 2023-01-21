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Андрей Мостовой: при Бердыеве «Сочи» сразу сможет показать результат

Андрей Мостовой: при Бердыеве «Сочи» сразу сможет показать результат
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой прокомментировал назначение российского специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Помню, когда я ещё там был, уже ходили разговоры о Бердыеве. Когда собирались менять тренерский штаб Александра Точилина, он был в списке.

Сейчас, конечно, интересно будет посмотреть, что произойдёт с «Сочи». Тем более там много игроков, с которыми Курбан Бекиевич уже работал. Думаю, результат команда сразу сможет показать», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков. Лидирует «Зенит» (42). В первом матче после зимней паузы «Сочи» встретится с московским ЦСКА 5 марта.

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