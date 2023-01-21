Андрей Мостовой: при Бердыеве «Сочи» сразу сможет показать результат
Поделиться
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой прокомментировал назначение российского специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«Помню, когда я ещё там был, уже ходили разговоры о Бердыеве. Когда собирались менять тренерский штаб Александра Точилина, он был в списке.
Сейчас, конечно, интересно будет посмотреть, что произойдёт с «Сочи». Тем более там много игроков, с которыми Курбан Бекиевич уже работал. Думаю, результат команда сразу сможет показать», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков. Лидирует «Зенит» (42). В первом матче после зимней паузы «Сочи» встретится с московским ЦСКА 5 марта.
Комментарии
- 21 января 2023
-
15:08
-
15:03
-
14:58
-
14:53
-
14:50
-
14:33
-
14:30
-
14:21
-
14:12
-
14:02
-
13:46
-
13:44
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
13:18
-
13:13
-
13:01
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:26
-
12:20
-
12:10
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:27
Партнерский контент