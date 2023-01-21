Андрей Мостовой: при Бердыеве «Сочи» сразу сможет показать результат

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой прокомментировал назначение российского специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Помню, когда я ещё там был, уже ходили разговоры о Бердыеве. Когда собирались менять тренерский штаб Александра Точилина, он был в списке.



Сейчас, конечно, интересно будет посмотреть, что произойдёт с «Сочи». Тем более там много игроков, с которыми Курбан Бекиевич уже работал. Думаю, результат команда сразу сможет показать», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков. Лидирует «Зенит» (42). В первом матче после зимней паузы «Сочи» встретится с московским ЦСКА 5 марта.