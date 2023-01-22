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Невилл — о дебюте Мудрика за «Челси»: я бы не хотел противостоять ему

Невилл — о дебюте Мудрика за «Челси»: я бы не хотел противостоять ему
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о дебюте украинского полузащитника Михаила Мудрика за «Челси». Мудрик дебютировал за лондонцев в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:0). Украинец вышел на поле на 55-й минуте.

«После того как я увидел игру Мудрика в течение 10 минут, я бы не хотел противостоять ему», — написал Невилл в своём «твиттере».

22-летний Мудрик стал игроком «Челси» 15 января. Лондонский клуб выплатил за его переход € 70 млн, ещё € 30 млн возможны в качестве бонусов. Контракт с футболистом подписан на восемь с половиной лет.

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Фулхэмом». Матч состоится 3 февраля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало матча – в 23:00 мск.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:

Мудрик классно дебютировал за «Челси». Но для победы над «Ливерпулем» этого не хватило Мудрик классно дебютировал за «Челси». Но для победы над «Ливерпулем» этого не хватило
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