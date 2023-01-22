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MD: в сборной Бразилии хотят, чтобы Роналдо стал посредником в переговорах с Луисом Энрике

MD: в сборной Бразилии хотят, чтобы Роналдо стал посредником в переговорах с Луисом Энрике
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В сборной Бразилии, заинтересованной в приглашении на пост главного тренера испанского специалиста Луиса Энрике, хотят пригласить в качестве посредника в переговорах Роналдо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в Федерации футбола Бразилии хотят, чтобы бывший бразильский нападающий поинтересовался у Энрике о возможном трудоустройстве на пост главного тренера национальной команды.

Отметим, что Луиса Энрике называли возможным сменщиком Диего Симеоне на посту главного тренера мадридского «Атлетико». Работа в клубе остаётся для 52-летнего Энрике приоритетом продолжения тренерской карьеры. До работы в сборной Испании он тренировал «Барселону», «Сельту» и «Рому».

Форвард Бразилии Родриго зарядился от ног Роналдо. Видеоролик:

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