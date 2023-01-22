Гол Педри принёс «Барселоне» победу над «Хетафе»

Сегодня, 22 января, состоялся матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» играла с «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Иглесиаса Вильянуэвы прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом тайме сине-гранатовые владели мячом почти 70% игрового времени, однако по опасным моментам не сильнее превзошли своего оппонента — подопечные Хави нанесли четыре удара, из которых три были в створ, а «Хетафе» трижды пробил по воротам (дважды в створ). Однако созданных моментов «Барселоне» было достаточно, чтобы открыть счёт на 35-й минуте, когда Педри реализовал момент после передачи Рафиньи.
Гол Педри
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
Во второй половине ход встречи практически не изменился, однако в этот раз болельщикам повезло меньше. Ни одна команда за 45 минут не смогла поразить ворота соперника, и матч закончился минимальной победой «Барселоны» — 1:0.
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