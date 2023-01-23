«У меня болит сердце». Жиру — о поражении в финале ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал об эмоциях после поражения от Аргентины в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре (3:3, 2:4 пен.).
«У меня болит сердце. Я не пересматривал никаких моментов, не смотрел фотографии. Мне хотелось забыть и вырезать это поражение из памяти как можно быстрее.
До этого этот чемпионат мира складывался для меня хорошо. Я забил четыре гола в пяти играх. Я был разочарован и удивлён своей ранней заменой (Жиру заменили ещё в первом тайме, на 41-й минуте. — Прим. «Чемпионата»). Понимаю, что подобное решение обусловлено тактикой, но у меня не было возможности поговорить об этом. Покинуть поле в финале на 40-й минуте непросто. В течение пяти минут после этого у меня было множество смешанных чувств, но после этого я на 200% был сосредоточен на команде», — сказал Жиру в интервью каналу Canal + Sunday.
Болельщики встречают сборную Франции в Париже
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