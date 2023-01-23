Алдонин — о Сперцяне: самое время, чтобы пытаться реализовать свою мечту и играть в Европе

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны европейских клубов.
«Готов ли Сперцян к игре в европейских лигах? Это смотря на что ориентироваться. Возраст позволяет, он хорошо себя проявил и в прошлом году, и в этом играет как лидер «Краснодара». Если ориентироваться на Кварацхелию, который великолепен в «Наполи», почему бы и нет? Я не сравниваю, но суть в том, что почему бы и не попробовать. Сейчас, наверное, самое время для того, чтобы пытаться реализовать свою мечту и пытаться играть в сильнейших европейских лигах и клубах», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
22-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». В 21 матче нынешнего сезона полузащитник сборной Армении забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что Сперцяна хочет подписать ПСВ.
- 23 января 2023
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