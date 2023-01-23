Локателли: ситуация с лишением очков влияет на игроков «Ювентуса». Мы можем только играть

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли рассказал, как в туринской команде восприняли известие о лишении «зебр» 15 очков в турнирной таблице итальянского чемпионата за финансовые махинации.

«Понятно, что эта ситуация влияет на нас, бессмысленно это скрывать. Мы просто должны продолжать давать результат на поле, проявляя уважение к нашим болельщикам. Больше мы ничего не можем сделать. Но это позволило ещё больше нам сплотиться. Это случилось после известия о лишении нас 15 очков. Мы сплотились, чтобы выкладываться на полную в каждой игре. Мы можем сделать только это.

Что сказал нам Массимилиано Аллегри? Тренер заставил нас думать о происходящем на поле, и это правильно», — приводит слова Локателли Sky Sport Italia.

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