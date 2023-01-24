Тренер вратарей сборной России – о поведении Мартинеса: естественно, так и надо делать

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о поведении голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022 со сборной Франции (3:3, 4:2 – в серии пенальти).

«Сейв Мартинеса на 123-ой минуте — ключевой момент чемпионата мира. Если бы он не спас, французы стали бы чемпионами мира. В этом смысле мне не может не нравиться, как действует аргентинец. В серии пенальти тоже грамотно сыграл — подошёл, выбил мяч из-под ног Тчуамени. Мы как раз обсуждали во вратарском чате — как голкипер должен действовать при пенальти, чтобы выбить из колеи бьющего. На эту тему уже давно дискутируют, просто Мартинес взбудоражил всех тем, насколько эффективно он это делает. Одобряю ли я такие методы? А почему нет? Если он психологически давит на бьющего и тем самым помогает своей команде. Естественно, так и надо делать. Никогда нельзя опускаться до оскорблений. Главная задача — выбить игрока из колеи. Можно подойти и сказать: «Я знаю, куда ты бьёшь». Или же, например: «Про тебя твои же одноклубники говорят, что ты пенальти бить вообще не умеешь», — такая фраза может сбить концентрацию игрока. А то, что позволяли себе голландцы в матче с Аргентиной — перебор. Надеюсь, мои вратари никогда не дойдут до того, чтобы оскорблять соперника», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, Мартинес в составе сборной Аргентины стал победителем ЧМ-2022.