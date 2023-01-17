Вратарь «Зенита» Одоевский отреагировал на поведение Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский высказался о поведении аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира в Катаре.

«Можно сказать, что жизнь одна? Ему 30 лет, сколько ещё осталось играть? Если ты будешь реагировать на любую критику. Дай бог нам каждому много сыграть, я считаю, что ты должен вообще кайфовать, делать то, что хочешь, при этом не вредя никому», — сказал Одоевский в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».

Эмилиано Мартинес в семи матчах на чемпионате мира пропустил восемь мячей и трижды сыграл «на ноль». Также Мартинес помог своей команде выиграть две серии пенальти и по итогу победить на турнире.

Мартинес потроллил Мбаппе во время празднования победы на ЧМ-22. Видеоролик: