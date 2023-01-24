«РБ Лейпциг» разгромил «Шальке» в выездном матче Бундеслиги со счётом 6:1

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой гостей со счётом 6:1.
На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва. На 15-й минуте защитник Бенджамин Хенрихс укрепил преимущество гостей в счёте. На 44-й минуте Силва оформил дубль. В компенсированное время первого тайма четвёртый мяч в ворота «Шальке» отправил форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер. На 56-й минуте единственный гол за хозяев забил полузащитник Соитиро Кодзуки. На 83-й минуте хавбек «РБ Лейпциг» Дани Ольмо забил пятый гол гостей. На 90-й минуте форвард Юссуф Поульсен установил итоговый счёт встречи.
«РБ Лейпциг» набрал 32 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. «Шальке» (9) — на последнем, 18-м месте.
- 24 января 2023
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