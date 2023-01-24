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«РБ Лейпциг» разгромил «Шальке» в выездном матче Бундеслиги со счётом 6:1

«РБ Лейпциг» разгромил «Шальке» в выездном матче Бундеслиги со счётом 6:1
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В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой гостей со счётом 6:1.

На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва. На 15-й минуте защитник Бенджамин Хенрихс укрепил преимущество гостей в счёте. На 44-й минуте Силва оформил дубль. В компенсированное время первого тайма четвёртый мяч в ворота «Шальке» отправил форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер. На 56-й минуте единственный гол за хозяев забил полузащитник Соитиро Кодзуки. На 83-й минуте хавбек «РБ Лейпциг» Дани Ольмо забил пятый гол гостей. На 90-й минуте форвард Юссуф Поульсен установил итоговый счёт встречи.

«РБ Лейпциг» набрал 32 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. «Шальке» (9) — на последнем, 18-м месте.

Германия - Бундеслига. 17-й тур
24 января 2023, вторник. 20:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
1 : 6
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 А. Силва – 7'   0:2 Хенрихс – 15'   0:3 А. Силва – 44'   0:4 Вернер – 45+2'   1:4 Кодзуки – 56'   1:5 Ольмо – 83'   1:6 Поульсен – 89'
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