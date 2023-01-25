Тренер «Лейпцига» прокомментировал победу со счётом 6:1 в игре с «Шальке-04»
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе прокомментировал победу со счётом 6:1 в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке-04».
«Хотели отыграться на ноль, но не получилось. Но мы сумели разыграться в первом тайме и забили ещё два очень-очень красивых гола. Моя команда выдала отличный первый тайм: в игре с мячом, после потери мяча и в обороне. После перерыва стало ясно, что „Шальке“ кое-что подкорректирует. Вот почему у нас были некоторые проблемы во втором тайме», — приводит слова Розе «твиттер» «РБ Лейпциг».
Матч проходил на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. «РБ Лейпциг» набрал 32 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. «Шальке» (9) — на последнем, 18-м месте.
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