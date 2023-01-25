«Челси» предложит € 100 млн и Зиеша в обмен на полузащитника «Бенфики» Фернандеса

Лондонский «Челси» сделает предложение лиссабонской «Бенфике» о трансфере полузащитника Энцо Фернандеса, сообщает Calciomercatoweb.



Отмечается, что английский клуб предложит сумму в € 100 млн, а также марокканского футболиста Хакима Зиеша в обмен на аргентинского игрока. Ранее «Бенфика» отвергла попытки «Челси» подписать Фернандеса. За аргентинца установлена сумма отступных — € 120 млн.



Напомним, Фернандес стал чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Также он был признан лучшим молодым футболистом прошедшего турнира. В текущем сезона Фернандес провёл за «Бенфику» 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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