Сергей Милинкович-Савич: перед матчем с «Миланом» было предчувствие, что забью гол

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич прокомментировал победу в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (4:0).
«Это, пожалуй, лучший вечер. Отличная игра перед нашими болельщиками. Вся команда выступила хорошо, и победа была заслуженной. Но мы твёрдо стоим на земле и смиренно двигаемся вперёд. Если мы будем играть так же, как в последних матчах, то можем пройти действительно далеко. Конечно, всегда есть моменты неудач, но мы пытаемся сократить их количество.
Сможем ли мы когда-нибудь побороться за скудетто под руководством Сарри? Почему бы и нет? Если мы так играем против действующих чемпионов страны, что нам мешает?
Да, я много читал о том, что никогда не забивал «Милану», но в этот раз у меня было предчувствие, что всё изменится», — приводит слова Милинковича-Савича Football Italia со ссылкой на DAZN.
- 25 января 2023
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