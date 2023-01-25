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Сарри — о победе над «Миланом»: возможно, лучшее выступление «Лацио» под моим руководством

Сарри — о победе над «Миланом»: возможно, лучшее выступление «Лацио» под моим руководством
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (4:0).

«У нас прекрасная, полная страсти и одновременно с этим очень странная работа. Несколько дней назад нас относили к худшим командам Италии, а теперь мы среди лучших. Важнее всего сейчас — помочь игрокам сохранить равновесие.

Возможно, это было лучшее выступление «Лацио» с момента моего прихода в клуб. У игроков появилась готовность жертвовать собой, что меня, честно говоря, удивило. Если мы сможем перестать терять очки в матчах с командами, которые на бумаге хуже нас, то сможем добиться большего.

В прошлом сезоне «Милан» доставлял нам огромные проблемы и мы всегда проигрывали. Так что такая победа — это признак того, что наша команда действительно выросла», — приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на DAZN.

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