«Бавария», «Челси», или мы расстаёмся». Роналду — агенту после ухода из «МЮ»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед» требовал у своего агента Жорже Мендеша трудоустроить его в один из двух европейских топ-клубов.
«Бавария», «Челси», или мы расстаёмся», — приводит слова Роналду, адресованные Мендешу, El Mundo.
Агент 37-летнего португальца в ответ заявил ему, что он «сумасшедший». Трансфер Роналду в «Аль-Наср» помог осуществить уже другой человек — менеджер Рикарду Регуфе. Он получил комиссию в € 30 млн за переход португальца в команду из Саудовской Аравии.
Роналду ранее выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Во всех переходах участие принимал агент Мендеш, работавший с Криштиану с начала карьеры.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
- 25 января 2023
-
12:35
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:11
-
12:00
-
11:48
-
11:48
-
11:28
-
11:27
-
11:21
-
11:10
-
11:04
-
10:59
-
10:46
-
10:45
-
10:32
-
10:16
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:57
-
09:49
-
09:46
-
09:45
-
09:15
-
09:15
-
08:38
-
08:18
-
07:39
-
07:01
-
07:01
-
06:37
-
05:33
-
05:19