«Бавария», «Челси», или мы расстаёмся». Роналду — агенту после ухода из «МЮ»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед» требовал у своего агента Жорже Мендеша трудоустроить его в один из двух европейских топ-клубов.



«Бавария», «Челси», или мы расстаёмся», — приводит слова Роналду, адресованные Мендешу, El Mundo.



Агент 37-летнего португальца в ответ заявил ему, что он «сумасшедший». Трансфер Роналду в «Аль-Наср» помог осуществить уже другой человек — менеджер Рикарду Регуфе. Он получил комиссию в € 30 млн за переход португальца в команду из Саудовской Аравии.



Роналду ранее выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Во всех переходах участие принимал агент Мендеш, работавший с Криштиану с начала карьеры.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: