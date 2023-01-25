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«Бавария», «Челси», или мы расстаёмся». Роналду — агенту после ухода из «МЮ»

«Бавария», «Челси», или мы расстаёмся». Роналду — агенту после ухода из «МЮ»
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед» требовал у своего агента Жорже Мендеша трудоустроить его в один из двух европейских топ-клубов.

«Бавария», «Челси», или мы расстаёмся», — приводит слова Роналду, адресованные Мендешу, El Mundo.

Агент 37-летнего португальца в ответ заявил ему, что он «сумасшедший». Трансфер Роналду в «Аль-Наср» помог осуществить уже другой человек — менеджер Рикарду Регуфе. Он получил комиссию в € 30 млн за переход португальца в команду из Саудовской Аравии.

Роналду ранее выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Во всех переходах участие принимал агент Мендеш, работавший с Криштиану с начала карьеры.

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