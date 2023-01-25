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Каррера: теперь состав «Спартака» укомплектован. Клуб готов бороться с «Зенитом» в РПЛ

Каррера: теперь состав «Спартака» укомплектован. Клуб готов бороться с «Зенитом» в РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о приобретении красно-белыми защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«Пришли Дуарте и Тавареш — теперь состав «Спартака» укомплектован. Клуб готов бороться с «Зенитом» в РПЛ», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» объявил о трансферах Тавареша и Дуарте накануне, 24 января. Тавареш перешёл в московский клуб из «Бенфики» и заключил соглашение, рассчитанное до 2026 года с возможностью продления ещё на сезон. Контракт Дуарте с красно-белыми действует до 2027 года.

«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. «Зенит» (42) — на первом месте.

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