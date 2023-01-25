Личка: не обращаю внимания на давление из Чехии. Я приехал в Россию за работой и спортом

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, как относится к критике со стороны чешских болельщиков его работы в России, отметив, что считает РПЛ чемпионатом хорошего уровня, который уступает только общепризнанному топ-5.

«Понятно, что давление есть, но не обращаю на него никакого внимания. Ни с кем не встречаюсь, не читаю комментарии под статьями на чешских сайтах, не сижу в социальных сетях. Приходил в российский футбол, потому что тут хороший уровень местной лиги. В моей классификации чемпионатов всё так: сначала идёт топ-5, следом — Португалия и Россия. То есть работать в РПЛ — это уже хороший показатель для тренера. Сюда приезжали Унаи Эмери, Лучано Спаллетти, Роберто Манчини, Гус Хиддинк — топ-специалисты. И когда у меня появился шанс поработать здесь, сразу согласился. Приехал в Россию за работой и за спортом.

Что слышал про себя на родине за последнее время? В глаза никто ничего плохого не сказал. Наверное, где-то там, в комментариях в интернете. Знаете, живу свою жизнь, и в ней буду делать то, что хочу. Я — свободный человек. По своему желанию подписал контракт с «Оренбургом» и хочу ему следовать. Поэтому никуда не убежал, когда начался этот конфликт», — приводит слова Лички «Матч ТВ».