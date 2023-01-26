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«Ренн» арендовал нападающего «Лиона» Карла Токо Экамби

«Ренн» арендовал нападающего «Лиона» Карла Токо Экамби
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Нападающий французского «Лиона» Карл Токо Экамби продолжит карьеру в «Ренне». Об этом сообщает официальный сайт красно-чёрных.

Фото: ФК «Ренн»

Камерунский форвард присоединился к «Ренну» на правах аренды до конца текущего сезона. При этом у «Ренна» не будет права выкупа 30-летнего нападающего.

В текущем сезоне Токо Экамби отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 19 сыгранных за «Лион» матчах. На прошедшем чемпионате мира 2022 года в Катаре камерунец принял участие во всех трёх матчах своей национальной команды, не отметившись голевыми действиями. За «Лион» Токо Экамби выступал с 2020 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость камерунского футболиста в € 12 млн.

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