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«Действуйте или уходите». Фанаты «Лиона» вывесили плакаты с обращением к игрокам команды

«Действуйте или уходите». Фанаты «Лиона» вывесили плакаты с обращением к игрокам команды
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Болельщики французского «Лиона» вывесили плакаты с обращением к футболистам команды на улицах города и около домашнего стадиона клуба «Групама».

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

На плакатах изображены портреты футболисты основного состава «Лиона» с подписью «Действуйте или уходите». В немилость болельщиков попали защитник Дамьен Да Сильва, полузащитники Тьяго Мендес, Уссем Ауар и Жефф Рен-Аделаид и нападающие Мусса Дембеле и Карл Токо Экамби.

«Лион» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции текущего сезона, набрав 24 очка после 17 сыгранных матчей. Команда одержала лишь семь побед, столько же раз потерпев поражения, отставая от идущего седьмым «Лилля» составляет шесть очков. В следующем матче «Лион» встретится с «Нантом» на выезде 11 января.

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