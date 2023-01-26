Данни: рад тому, что Дзюба может вернуться в РПЛ. «Пари НН» — отличный вариант для Артёма
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Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни поделился мнением о потенциальном переходе экс-одноклубника Артёма Дзюбы в клуб «Пари Нижний Новгород».
«Я очень рад, что Артём может вернуться в РПЛ. «Пари НН» — отличный вариант для Дзюбы. Он хороший нападающий, у него огромный опыт за спиной. Уверен, что точно сможет помочь команде. Желаю ему удачи!», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Дзюба находится в статусе свободного агента после того, как в ноябре 2022 года расторг контракт с клубом «Адана Демирспор». С тех пор он мог перейти в «Торпедо», однако московский клуб отказался заключать контракт с 34-летний футболистом.
Новость по темеИсточник: Дзюба и «Пари НН» обсуждают контракт до конца сезона на сумму 12 млн рублей
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