Источник: Дзюба и «Пари НН» обсуждают контракт до конца сезона на сумму 12 млн рублей

Нападающий Артём Дзюба по-прежнему может перейти в «Пари Нижний Новгород». Изначально стороны обсуждали контракт до конца сезона (по июнь 2023 года) на 20 млн рублей, однако сейчас обсуждаемая сумма снижена до 12 млн рублей и бонусов, информирует «РБ Спорт».
Отмечается, что потенциальный контракт «Нижнего Новгорода» с Денисом Глушаковым будет на меньшие деньги — речь идёт о сумме около миллиона рублей в месяц. Стороны заключат сотрудничество в том случае, если футболист оставит положительное впечатление на сборе. Глушаков поехал с «Пари НН» на зимний сбор в Турцию, где проходит своего рода просмотр.
Ранее в СМИ появилась информация, что Артём Дзюба уже подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». На подписании Дзюбы якобы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Однако позже клубная пресс-служба опровергла эту информацию.
- 26 января 2023
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