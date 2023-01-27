Дмитрий Черышев: опыт Дзюбы и Глушакова принёс бы много пользы «Пари Нижний Новгород»

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Черышев отреагировал на слухи о возможном переходе в команду двух опытных игроков – Артёма Дзюбы и Дениса Глушакова.

«Слышал, что ведут переговоры с Глушаковым и Дзюбой. Если подобное произойдёт, то это будет хорошим приобретением — опыт этих ребят принесёт много пользы не только команде, но и болельщикам. На этих футболистов будут ходить смотреть зрители, ведь они лидеры.

Одной только молодёжью сложно выступать на высоком уровне, обязательно наступит спад. Опытные игроки в такой момент и должны помочь не опуститься ниже своего уровня, привнесут спокойствие и уверенность.



Может ли быть такое, что Дзюба ищет вариант на полгода? Артём не такой. По словам сына (Дениса Черышева), Дзюба — профессионал до мозга костей, серьёзно относится к работе. Даже если контракт будет рассчитан до конца сезона, он будет отдаваться полностью, сделает всё возможное, чтобы помочь команде остаться в РПЛ.



Главной задачей тренера будет правильно использовать сильные качества Глушакова и Дзюбы. Одного включения в состав мало — необходимо грамотно внедрить их в существующую модель», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что Артём Дзюба уже подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». На подписании Дзюбы якобы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Однако позже клубная пресс-служба опровергла эту информацию. Что касается Дениса Глушакова, то он поехал на зимний сбор команды, где проходит просмотр.