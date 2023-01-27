Новичок «Спартака» Тавареш: РПЛ — хорошая лига для роста и удовольствия от футбола

Новичок «Спартака» Томаш Тавареш считает, что чемпионат России — хорошая лига для роста и получения удовольствия от футбола. Также футболист высказался по поводу того, что был знаком с Абаскалем со времён «Базеля».

«Я знаю, что люди в вашей стране очень любят футбол и на стадионах всегда была отличная атмосфера. У «Спартака» шикарные болельщики. Считаю, что в России хорошая лига для роста и для того, чтобы получать удовольствие от футбола.

Помогает ли мне то, что я был знаком с Абаскалем? Конечно, всегда проще, когда на новом месте тебя уже знают. Но не нужно делать на этом акцент. Я здесь для того, чтобы качественно выполнять работу, а не потому, что знакомый тренер будет давать мне играть», — сказал Тавареш в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».