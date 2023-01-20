«Спартак» может получить бриллиант». Кого покупают красно-белые

«Спартак» покупает правого защитника «Бенфики» Томаша Тавареша. О сделке говорят как о свершившемся факте. Спортивный директор «Бенфики» Руй Педру заявил, что трансфер согласован, и футболист отправляется на медосмотр.

«Чемпионат» обратился к португальскому футбольному аналитику, автору книг и обозревателю газеты O Jogo Жилу Нуньешу. Он чуть подробнее рассказал о Тавареше и как вообще стало возможно, что игрок молодёжной сборной Португалии собрался в Россию.

– Как бы вы могли охарактеризовать Тавареша?

– Очень высокий и быстрый латераль. И прежде всего он обладает отличной техникой. Четыре года назад Тавареш считался одним из самых многообещающих футболистов Португалии.

– Что же пошло не так?

– Проблема в том, что он хоть и продолжает хорошо играть, однако никогда больше не показывал того уровня, который демонстрировал в юношеской сборной.

– Но он в ней продолжает выступать?

– Да, в сборной Португалии U21, которая стала вице-чемпионом Европы. Хотя в этой команде он уже никогда не выделялся настолько, как Диогу Кошта, Диогу Дало, Витинья или Рафаэл Леау, которые относятся к тому же поколению. С другой стороны, Тавареш выступал и на левом фланге обороны тоже, показывал неплохой футбол. Он способен играть на любой позиции.

– Со сборной понятно. А как у него складывались дела в «Бенфике»?

– Бруну Лаже делал на него ставку в сезоне-2019/2020. Этот тренер вообще привлекал много молодых: Жедсона, Флорентину, Ферру, Морато, Нуну Тавареша и Гонсалу Рамуша, который недавно блеснул на ЧМ-2022. За привлечение стольких молодых тренер даже подвергся критике. Я помню, в то время он ответил: «Скажите мне, где я могу найти за границей защитника с таким же большим потенциалом, как у Томаша Тавареша?»

Томаш Тавареш Фото: Octavio Passos/Getty Images

– Однако в следующем сезоне Тавареш стал играть меньше.

– Да. В сезоне-2020/2021 командой руководил уже Жорже Жезуш, а он предпочитал бразильца Жилберто и Диогу Гонсалвеша, который со временем стал играть чуть выше на фланге.

– На сезон-2021/2022 футболиста отдали в аренду в «Базель», где он забил свой первый мяч на взрослом уровне.

– Да, но в мае получил тяжёлую травму (повредил крестообразные связки колена. – Прим. «Чемпионата») и восстанавливается до сих пор. Непонятно, когда он сможет играть.

– Сейчас европейские клубы меньше взаимодействуют с российскими командами – стараются реже продавать и покупать. Эта тема обсуждается и в Португалии?

– Да. Ситуация остаётся ненормальной в спортивном плане: исключение российских команд из еврокубков снижает конкурентоспособность РПЛ. Чемпионат перестаёт быть таким привлекательным для игроков и менее прибыльным для клубов. Речь не идёт о какой-то неприязни к России. Португалия имеет прекрасную традицию уважения и принятия всех культур.

– Расскажите факт о Тавареше, которого мы не знаем.

– В юношеской команде его прозвали Хави из-за технических способностей. Когда молодёжные команды «Бенфики» атаковали, он играл роль центрального полузащитника. У него было достаточно много качеств и способностей, чтобы выводить из равновесия структуру соперника.

– Что в итоге получается – игрок-то стоящий?

– «Спартак» либо совершит большую сделку, либо окажется просто ещё одним клубом в карьере Тавареша. Перед «Спартаком» стоит большая задача: осознать, что это футболист с огромным потенциалом, который нужно восстановить. Если «Спартак» наберётся терпения и даст защитнику время, тогда может получить настоящий бриллиант. Если же в клубе ждут немедленного результата, то могут быть разочарованы.