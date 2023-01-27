Агент Йоахима Лёва опроверг информацию о его возможном назначении в сборную Бельгии

Футбольный агент Харун Арслунд, который представляет интересы бывшего тренера сборной Германии Йоахима Лёва, опроверг информацию, согласно которой его клиент входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной Бельгии.



«Нет, это неправда», — приводит слова Арслунда Sport Bild.



Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Йоахим Лёв, бывший наставник «Челси» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш и экс-тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – основные кандидаты на работу в бельгийской сборной.



62-летний Лёв ушёл со своего прошлого места работы летом 2021 года. Он возглавлял сборную Германии 15 лет и привёл ее к победе на чемпионате мира в 2014 году.

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