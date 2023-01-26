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Лёв, Виллаш-Боаш и Почеттино претендуют на пост главного тренера сборной Бельгии

Лёв, Виллаш-Боаш и Почеттино претендуют на пост главного тренера сборной Бельгии
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На пост главного тренера сборной Бельгии по футболу претендует несколько известных специалистов, сообщает Het Niewsblad.

Отмечается, что в шорт-лист уже входят следующие тренеры: Йоахим Лёв, Андре Виллаш-Боаш и Маурсио Почеттино. Королевская бельгийская футбольная ассоциация в ближайшие два дня проведёт заседания, на которых обсудить имена потенциальных кандидатов на должность наставника сборной.

Также сообщается, что должность технического директора может занять экс-тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен или бывший защитник «Арсенала» и «Барселоны» Томас Вермален.

Напомним, на ЧМ-2022 сборную Бельгии возглавлял Роберто Мартинес. Команда не вышла из группы, а испанский специалист ушёл на должность главного тренера национальной команды Португалии.

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