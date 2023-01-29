Павел Погребняк: хотел бы посмотреть на работу Юрана и Кержакова в РПЛ
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк рассказал, за работой каких специалистов хотел бы понаблюдать в Российской Премьер-Лиге.
«Хотел бы посмотреть на работу Юрана и Кержакова в РПЛ. Очень странно, что Сергей Николаевич Юран до сих пор без работы. Он доказал свою состоятельность в «Химках». Юран точно должен работать в РПЛ. Ещё назову Кержакова — перспективный тренер. Желаю ему побед в дальнейшем», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, последним клубом Сергея Юрана были подмосковные «Химки», которые тренер покинул летом 2022 года. Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в июне 2022 года по истечении срока действия контракта.
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