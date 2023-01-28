Роман Широков назвал российских тренеров, за работой которых хотел бы последить в РПЛ
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Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал, за работой каких тренеров хотел бы посмотреть в Российской Премьер-Лиге.
«Хотел бы посмотреть за работой Евсеева, Кононова и Кержакова в РПЛ», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Вадим Евсеев является главным тренером ярославского «Шинника», выступающего в Мелбет Первой лиге. Олег Кононов в январе текущего года покинул пост наставника тульского «Арсенала». Александр Кержаков в прошлом году ушёл из «Пари Нижний Новгород».
После 17 туров лидером Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
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