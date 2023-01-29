«Реал» предложил Асенсио новый контракт. Для игрока роль в клубе важнее денег
Поделиться
В ближайшее время решится вопрос о будущем Марко Асенсио в мадридском «Реале», сообщает Marca.
Руководство «Реала» уже направило ему предложение о продлении контракта. У Асенсио есть предложения от других команд топ-уровня. Агент Жорже Мендеш рассматривает все варианты, но знает, что приоритет его клиента – подписание нового контракта с «Реалом».
В течение двух-трёх недель вопрос о будущем Асенсио будет решён. Отмечается, что финансовая сторона вопроса не играет в данном случае существенной роли. Марко хочет чувствовать себя важным игроком «Реала». На встрече с руководством будет обсуждаться не зарплата или срок контракта, а роль Асенсио в команде.
Марко Асенсио трижды выигрывал в составе «Реала» Лигу чемпионов.
Комментарии
- 29 января 2023
-
12:39
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:54
-
11:50
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:29
-
11:25
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:26
-
10:23
-
10:16
-
10:12
-
10:00
-
09:49
-
09:42
-
09:38
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:18
-
08:33
-
08:30
Партнерский контент