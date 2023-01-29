«Реал» предложил Асенсио новый контракт. Для игрока роль в клубе важнее денег

В ближайшее время решится вопрос о будущем Марко Асенсио в мадридском «Реале», сообщает Marca.

Руководство «Реала» уже направило ему предложение о продлении контракта. У Асенсио есть предложения от других команд топ-уровня. Агент Жорже Мендеш рассматривает все варианты, но знает, что приоритет его клиента – подписание нового контракта с «Реалом».



В течение двух-трёх недель вопрос о будущем Асенсио будет решён. Отмечается, что финансовая сторона вопроса не играет в данном случае существенной роли. Марко хочет чувствовать себя важным игроком «Реала». На встрече с руководством будет обсуждаться не зарплата или срок контракта, а роль Асенсио в команде.

Марко Асенсио трижды выигрывал в составе «Реала» Лигу чемпионов.