Анчелотти: Камавинга, Себальос и Асенсио помогли «Реалу», когда нужна была помощь каждого

Главный тренер «Реал» Карло Анчелотти прокомментировал трудности мадридцев по ходу сезона, а также рассказал о настрое своих игроков.

«Мне приходит в голову, что в футболе бывают моменты трудностей, и в такие моменты нужно иметь хладнокровие и заниматься самокритикой. Это командная работа, как с моей стороны, так и со стороны игроков и клуба. Футбол даёт вам возможность быстро пережить плохой момент, и вы также должны знать, что хороший отрезок может резко превратиться в плохой. Вы должны быть сосредоточены, чтобы этого не произошло.

У каждого игрока свой настрой. У меня очень хорошая команда в этом смысле, и никто не сдаётся. Они всегда сосредоточены и показывают мне, что они могут играть. Камавинга, Себальос и Асенсио справились очень хорошо в тот момент, когда нам нужна была помощь каждого», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «сливочных».

«Атлетик Б» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 18 тур:

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