Мало Гюсто объяснил, почему решил перейти в «Челси»

Защитник «Лиона» Мало Гюсто, который сегодня, 29 января, стал игроком «Челси», объяснил причину перехода в английскую команду.
«Я выбрал «Челси», потому что это очень большой клуб, и мне очень нравится большой проект, который здесь строится. Очень рад быть здесь, отмечу, что мне также нравится Лондон», — приводит слова Гюсто пресс-служба «Челси» на официальном сайте.
19-летний Гюсто заключил с «Челси» контракт до 2030 года, но оставшуюся часть сезона на правах аренды проведёт в своём нынешнем клубе.
Мало Гюсто выступает за команды структуры «Лиона» с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник в 15 матчах чемпионата Франции отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами действовало до лета 2024 года.
Игроки «Челси» вышли на разминку в футболках в память о Виалли. Видеоролик:
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