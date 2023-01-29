Хёрдур Магнуссон: Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А. Не вижу никаких проблем

Защитник «Панатинаикоса» Хёрдур Магнуссон, ранее выступавший в московском ЦСКА, высказался о футболистах армейцев Игоре Дивееве и Бактиёре Зайнутдинове.



«Дивеев — самый талантливый защитник в РПЛ. Я видел это с его первого дня в команде и знал, что этот парень пойдёт далеко. Я бы хотел, чтобы Игорь играл ещё много лет, потому что его талант очень хорош. В будущем он сделает большой шаг.



Меня не удивило, что Зайнутдинов начал играть на позиции центрального защитника. В тот момент ЦСКА не хватало игроков на этой позиции. Баха — универсальный футболист, хорошо понимает игру в плане тактики и очень силён физически.



СМИ сообщают, что игроками активно интересуются итальянские клубы? Чувствую, что Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А. Не вижу никаких проблем», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.



Полностью интервью с Хёрдуром Магнуссоном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.