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Хёрдур Магнуссон: Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А. Не вижу никаких проблем

Хёрдур Магнуссон: Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А. Не вижу никаких проблем
Игорь Дивеев
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Защитник «Панатинаикоса» Хёрдур Магнуссон, ранее выступавший в московском ЦСКА, высказался о футболистах армейцев Игоре Дивееве и Бактиёре Зайнутдинове.

«Дивеев — самый талантливый защитник в РПЛ. Я видел это с его первого дня в команде и знал, что этот парень пойдёт далеко. Я бы хотел, чтобы Игорь играл ещё много лет, потому что его талант очень хорош. В будущем он сделает большой шаг.

Меня не удивило, что Зайнутдинов начал играть на позиции центрального защитника. В тот момент ЦСКА не хватало игроков на этой позиции. Баха — универсальный футболист, хорошо понимает игру в плане тактики и очень силён физически.

СМИ сообщают, что игроками активно интересуются итальянские клубы? Чувствую, что Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А. Не вижу никаких проблем», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Полностью интервью с Хёрдуром Магнуссоном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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