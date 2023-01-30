«Локомотив» анонсировал переход защитника «Бенфики» Конти

Московский «Локомотив» в телеграм-канале опубликовал ребус, позволяющий отгадать имя новичка команды. При выполнении инструкций, из названия клуба получается фамилия Конти — защитника «Бенфики» Хермана Конти. Ранее об этом переходе сообщал «Чемпионат». Контракт между сторонами должен быть подписан на 2,5 года.

28-летний Конти родился в аргентинском городе Санта-Фе. Начал карьеру защитник в команде «Колон», а летом 2018 года права на него выкупила «Бенфика». После он успел поиграть на правах аренды в «Атласе» (Мексика), «Бахии» (Бразилия) и «Америке» (Бразилия). В составе «Бенфики» за 4,5 года Конти вышел на поле 10 раз, забив один гол.

По информации «Чемпионата», Конти с 27 января находится в расположении «Локомотива» на сборах в ОАЭ.