Хёрдур Магнуссон обратился к болельщикам ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поблагодарил болельщиков московской команды за проведённые вместе годы. Исландец играл за армейцев с 2018 по 2022 год.

«Спасибо за всю любовь и преданность, которую они показывали каждый день моего пребывания в ЦСКА. Они дали мне всё, а я старался отдать им всё, что у меня было взамен. Мои отношения с фанатами красно-синих были и остаются фантастическими. Я хочу, чтобы они вместе с клубом добились больших успехов. Они заслуживают всего счастья в мире, и я надеюсь, в будущем ЦСКА выиграет множество титулов. Испытываю только крайнее уважение к фанатам. Они – причина, по которой футбол существует», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

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