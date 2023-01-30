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Большое интервью с Хёрдуром Магнуссоном — о ЦСКА, отъезде легионеров, Акинфееве, Фернандесе, Гончаренко и фанатах

«Я был разочарован предложением ЦСКА». Откровенное интервью с Хёрдуром Магнуссоном
Валентина Сивкович
Большое интервью с Хёрдуром Магнуссоном
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Исландец не собирался уходить из клуба, несмотря на бан России в еврокубках.

За последний год многие легионеры покинули РПЛ по нефутбольным причинам. Однако есть иностранцы, которые хотели остаться в России, но оказались не нужны своим клубам. Один из них — экс-защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон. Многие болельщики до сих пор не могут понять, почему их любимчик ушёл из клуба. Исландец честно рассказал, как ему пришлось покинуть ЦСКА — и почему это не связано с баном России. Заодно с теплотой вспомнил время, проведённое в Москве.

Время в ЦСКА — лучший период в карьере. С какими чувствами покидал клуб

— Сейчас ты в Греции. Почему выбрал именно «Панатинаикос» для продолжения карьеры?
— Я очень хорошо устроился в Афинах и по-настоящему наслаждаюсь временем здесь. Греция была очень заманчивым вариантом. Перейти в «Панатинаикос» однозначно было правильным выбором. Это большой клуб с серьёзным статусом, к тому же мне понравился их проект. Я слышал много хороших слов о болельщиках и городе. Думаю, всё это сыграло большую роль в моём переходе.

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— С какими чувствами покидал ЦСКА после четырёх сезонов в Москве?
— Это было действительно тяжело. ЦСКА всегда занимал и будет занимать особое место в моём сердце: я ладил в клубе со всеми — это было замечательное время. Связь моей семьи с Москвой сохранится на всю жизнь. Конечно, было тяжело расставаться, но таков футбол. Карьера футболиста – это долгий путь, и я благодарен, что провёл четыре года в ЦСКА.

— Какие эмоции испытал, когда в последний раз подошёл к трибуне?
— Это был особенный и эмоциональный момент, потому что болельщики поддерживали меня с первой минуты, как я пришёл в клуб. Они сделали моё пребывание комфортным и заслуживают множество комплиментов за оказанную мне поддержку. На всю жизнь запомню момент, когда мы последний раз хлопнули в ладоши и исполнили знаменитое «Ху». Это было настоящее прощание.

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— Влашич назвал время в ЦСКА лучшим в карьере. Согласен с ним?
— Полностью. Тоже могу назвать этот период лучшим в карьере. Мне особенно нравилось играть с таким качественным и сильным футболистом, как Влашич. С ним атмосфера в раздевалке всегда была замечательной.

— Самое яркое воспоминание за время выступления в ЦСКА?
— Победа над мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 3:0 навсегда останется лучшим воспоминанием о ЦСКА. Мы обыграли действующих победителей Лиги чемпионов! В том матче наша команда сделала правильно абсолютно всё и победила по делу. Это был один из сумасшедших моментов, которым я буду дорожить вечно.

— Назови три самых обидных поражения?
— Для меня это поражения в матчах со «Спартаком», «Викторией» Пльзень и загребским «Динамо». Проигрыш «Виктории» до сих пор причиняет боль, потому что именно тот матч не позволил нам пройти дальше в Лиге чемпионов.

— Чего не хватило команде, которая дважды побеждала «Реал»?
— У нас не было особых недостатков. Просто Лига чемпионов – другой турнир, в который мы вложили очень много сил, проделали большую работу. Было безумно обидно дважды обыграть европейских чемпионов и не пройти дальше. Думаю, это был самый сильный состав за время, что провёл в клубе. Хотя я чувствовал, что и в дальнейшем команда была похожа на себя образца 2018 года.

Хёрдур Магнуссон в матче с «Реалом»

Хёрдур Магнуссон в матче с «Реалом»

Фото: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

— Обидно, что кроме Суперкубка так и не удалось выиграть титул в России?
— Мне грустно, что это единственный трофей, который я выиграл в России. Это было моей целью с самого начала. Именно переход в ЦСКА подтолкнул меня к достижению чего-то подобного в карьере, потому что это клуб, который всегда должен побеждать. Было круто стать обладателем Суперкубка, но недостаточно.

— Сейчас в РПЛ всё идёт к тому, что «Зенит» может выиграть пятое подряд чемпионство. Почему никто не может прервать эту гегемонию?
— Всё просто: бюджет «Зенита» намного больше, чем у других команд лиги. Также большую роль играют состав и футболисты, которые выступают вместе уже долгое время – они создали традицию побеждать. Такую команду сложно остановить.

— Следишь за ЦСКА сейчас?
— Да, смотрю игры, а также слежу за ЦСКА в социальных сетях. У меня всегда включены уведомления на телефоне – слежу за всем, что происходит в команде! До сих пор поддерживаю связь со многими игроками и персоналом команды. Они мои друзья — мне интересно следить за их карьерой.

24 февраля. Отъезд легионеров. Почему остался в ЦСКА

— Какие чувства были 24 февраля? Было много слухов, что именно ты не хотел возвращаться с командой в Россию со сборов в Турции.
— Полнейшая и несусветная чушь. Я был одним из тех игроков, кто старался помочь другим ребятам: пытался как-то успокоить, сказал, что можно вернуться в Россию. Я не знаю почему, а главное — откуда взялся этот слух. Это плохая журналистика.

— Из РПЛ массово уехали легионеры. Почему остался в России весной и не приостановил контракт?
— Все мои мысли всегда были о ЦСКА. Я не мог так поступить с клубом. Хотел остаться и помочь команде. Я играл, чувствовал себя хорошо и не думал, что ситуация изменит футбол и моё отношение к команде.

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— После отъезда иностранцев РПЛ изменилась?
— Да, я чувствовал, что лига стала слабее. Сейчас смотрю матчи РПЛ и понимаю, что качество игры упало – не сильно, но я вижу разницу с прошлыми сезонами.

— Эджуке сказал, что в команде могут на него рассчитывать, а через пару дней приостановил контракт и уехал в Германию. Понимаешь его решение?
— Не обратил на это особого внимания. Эджуке уехал в «Герту» внезапно, но я не могу осуждать человека и его решения. Желаю ему всего наилучшего.

— Сигурдссон должен был вернуться в ЦСКА, но просто не вышел на связь. Разговаривал с ним?
— Нет, мне не о чем было с ним говорить. Арнор — взрослый человек, это его решение и его карьера. Я не контролирую то, что он делает, так что мы даже не поднимали этот вопрос.

— ФИФА и УЕФА отстранили Россию на неопределённое время. Бан справедлив?
— Футбол – это не политика. Я понимаю точку зрения ФИФА и УЕФА, но справедливо ли это? Не мне судить.

Хотел остаться в ЦСКА. Почему не продлил контракт

— Сложившаяся в мире ситуация повлияла на решение уйти из ЦСКА?
— Это абсолютно точно не повлияло на меня. Скажу больше, я хотел бы остаться в клубе подольше. Говорю это искренне.

— Почему тогда не продлил контракт?
— Это было исключительно решение ЦСКА. Я не получил предложение после истечения срока моего контракта. Пытался заполучить новый контракт, но ничего не вышло. Обо мне вспомнили много недель спустя, когда я был уже на финальной стадии переговоров с «Панатинаикосом». Оффер от ЦСКА пришёл слишком поздно, и на тот момент я уже решил, что останусь в Греции. К тому же я был разочарован предложением клуба, в котором провёл четыре года.

Хёрдур Магнуссон и Евгений Гинер

Хёрдур Магнуссон и Евгений Гинер

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— Говорил с Федотовым?
— Нет, я не общался с тренером. Слышал разговоры, что он хотел сохранить меня в команде, но на этом всё.

— У тебя были варианты остаться в России? Были разговоры о «Торпедо» и «Краснодаре».
— Конкретных предложений по контракту от клубов РПЛ я не получал, но устные предложения и обсуждения были. Это правда, я мог остаться в РПЛ.

— Перешёл бы в другой клуб РПЛ?
— Допустим, мой нынешний клуб не захотел сохранить меня – конечно, я был бы готов рассмотреть такой вариант. Но сейчас я счастлив там, где я есть, и всё идет хорошо, так что ни о чём не думаю.

— Нравилось жить в Москве?
— Мне однозначно нравилась жизнь в Москве. Это один из лучших городов, в которых я жил. В этом мегаполисе есть абсолютно всё! Я даже затрудняюсь назвать какие-то минусы, или они очень незначительные. Но московские пробки – это ужасно, ха-ха.

— Знаю, что в России ты тесно подружился с семьёй болельщиков ЦСКА, они уже даже успели навестить твою семью в Греции. Как так получилось?
— Это замечательная семья! С самого начала моего пути в Москве они всегда были готовы подсказать и помочь, и с тех пор наша дружба действительно расцвела. Сегодня эти ребята одни из самых наших близких друзей.

Уникальность Фернандеса. Мудрость Акинфеева. Перспективы игроков ЦСКА в Серии А

— Ты играл в Италии и Англии. Понимаешь, почему Влашич не смог заиграть в «Вест Хэме»?
— Тренер не верил во Влашича, когда тот снова вернулся в Англию. Думаю, Никола заслуживал больше времени в «Вест Хэме».

— Почему у него почти сразу получилось заиграть в «Торино»?
— Серия А идеально подходит Николе. Тренер «Торино» дал ему время, видно, что он уважает и любит его как игрока. Влашич — фантастический игрок с удивительными способностями. Если бы «Вест Хэм» использовал его должным образом, то история была бы совсем другой.

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— Тебе казалось, что последние два месяца перед переходом в Англию Влашич немного потерял мотивацию играть за ЦСКА?
— Никола никогда не терял мотивацию. Уверен, он бы не позволил этому на себя повлиять. Это тот человек, который никогда не будет равнодушным и отдаст все силы ради команд, за которые играет. В ситуации с ЦСКА ничего не менялось.

— Давай обсудим другого футболиста, который все ещё в ЦСКА. Дивеев — талант?
— Дивеев – самый талантливый защитник в РПЛ. Я видел это с его первого дня в команде и знал, что этот парень пойдёт далеко. Я бы хотел, чтобы Игорь играл ещё много лет, потому что его талант очень хорош. В будущем он сделает большой шаг.

Сергей Карасёв, Игорь Дивеев и Хёрдур Магнуссон

Сергей Карасёв, Игорь Дивеев и Хёрдур Магнуссон

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— С твоим уходом на позиции центрального защитника стали использовать Зайнутдинова. Удивлён?
— В тот момент ЦСКА не хватало центральных защитников, поэтому меня это не удивило. Баха — универсальный игрок, хорошо понимает игру в плане тактики и очень силён физически.

— Дивеевым и Зайнутдиновым активно интересуются клубы Серии А. Они готовы к игре в Италии?
— Почему нет? Я чувствую, что Зайнутдинов и Дивеев готовы заиграть в Серии А – не вижу никаких проблем.

— Главный совет, который дал бы Игорю и Бахе при переходе в Серию А.
— Всегда быть терпеливыми. Серия А – тяжёлая лига со своими нюансами, но всё дело в адаптации. Думаю, если ребятам удастся перейти в итальянский клуб, они идеально впишутся.

— В Италии сейчас играет Бийол. Удивлён тем, как легко Яка закрепился в основном составе «Удинезе»?
— Вообще нет! Бийол – сильный игрок и был создан для Серии А! Словенцы быстро учатся и любят итальянскую лигу. Я следил за многими матчами Бийола в «Удинезе», он был очень хорош.

— Вместе с тобой ЦСКА покинул Марио Фернандес. В чём его уникальность?
— У Марио золотое сердце! У него есть уникальная страсть к футболу, как ни у кого другого. Он бегает за каждым мячом и всегда оставляет всего себя на поле. Настоящая легенда ЦСКА!

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— У Марио ещё есть возможность вернуться в ЦСКА. Как думаешь, есть смысл возвращаться?
— Я слышал, что Марио хотел сделать перерыв и вернуться, если почувствует, что готов. Сейчас он решил возобновить карьеру в Бразилии и быть ближе к своей семье. Я просто счастлив, что Марио снова играет в футбол. В любом случае в ЦСКА у него было хорошее завершение. Кто знает, может быть, он ещё вернётся.

— Главное, что почерпнул для себя от игры с Акинфеевым?
— Игорь — одна из величайших легенд в истории российского футбола. Я слышал о нём за много лет до того, как присоединился к ЦСКА. Его привлекали крупнейшие клубы мира, но Игорь предпочёл остаться в ЦСКА. Я многому научился у Акинфеева и чувствую, что за эти четыре года получил от него некую мудрость. Конечно, иногда он был сильно недоволен нашей игрой и имел на это полное право. Да, он полон эмоций, но никогда не позволял себе говорить сумасшедшие вещи. С первого дня в команде у нас сложились отличные отношения.

Игорь Акинфеев и Марио Фернандес

Игорь Акинфеев и Марио Фернандес

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гончаренко — лучший тренер в карьере. Не понимает, почему убрали Олича. Березуцкий слишком рано стал тренировать

— Травма весной 2021 года – самый тяжёлый момент карьере?
— Да. В матче с «Тамбовом» я порвал ахилл. Тогда даже не думал, что вернусь сильнее, а возвращение на поле казалось очень далёким. Было непросто, но в ходе восстановления от травмы я многому научился. Рад, что всё прошло хорошо и без осложнений.

Хёрдур Магнуссон

Хёрдур Магнуссон

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— За время, что ты был травмирован, ЦСКА успел возглавить Ивица Олич, который затем внезапно ушёл. Почему у него не получилось?
— Мне сложно сказать, почему не получилось. Ивица нравился мне как тренер: я хотел бы, чтобы он оставался в команде дольше. Но между Оличем и руководством ЦСКА были разногласия. Его увольнение было странным. Под его руководством я сыграл лишь один матч и вообще не понимал, почему он покинул команду через несколько игр, как я получил травму.

— А Гончаренко? Он классно работал в ЦСКА, но в один момент всё начало разваливаться. Почему?
— Гонча – один из тренеров, который больше всего помог улучшить мою игру, сыграл огромную роль. У меня было много замечательных тренеров, но он, безусловно, один из лучших. Мне очень нравилось играть за него и работать с ним. Мы не проявили себя на поле и проиграли несколько матчей подряд. Поймите, нельзя винить в этом только тренера. Он проделал потрясающую работу в ЦСКА, однако у этой игры свои правила. Каждый в этом деле знает, что всё может измениться очень быстро.

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— Момент, когда Гончаренко внезапно уехал после поражения от «Зенита», — переломный? После возвращения через пару дней в общении с командой что-то изменилось?
— Согласен, что это было немного странно. Возможно, ему нужна была эта передышка. Все мы люди, и я прекрасно понимаю, что такая тяжёлая работа может вызвать стресс. После этого случая моё общение с Гончей ни капли не изменилось. Даже сейчас мы по-прежнему остаёмся хорошими друзьями.

Хёрдур Магнуссон и Виктор Гончаренко

Хёрдур Магнуссон и Виктор Гончаренко

Фото: РИА Новости

— Можно сказать, что по итогу увольнение Гончаренко было ошибкой?
— Мне трудно ответить на этот вопрос. Может быть, клуб почувствовал, что его время прошло. Но мой взгляд на этот вопрос не совпадает с мнением клуба. К сожалению, когда дела идут плохо, всегда смотрят только на главного тренера. Тренер всегда крайний.

— Какие воспоминания остались об Алексее Березуцком? Не рано стал тренером?
— Да, я чувствовал, что Березуцкий возглавил клуб слишком рано. Нам нужен был более опытный тренер, потому что у команды были плохие результаты, она нуждалась в человеке, который мог это изменить. Я знаю, что Алексей – легенда клуба, но это не отменяет факта, что нам нужно было больше опыта.

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— Понимал, какой футбол Березуцкий хотел видеть от команды?
— У него были свои идеи, но они, к сожалению, не сработали. Я не был одним из его парней и мало за него играл, получал мало игрового времени. Если честно, это была одна из вещей, которую я не понимал.

— Он давал тебе советы? Как опытный защитник защитнику?
— Трудно вспомнить какой-то ценный совет.

Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

Что думает о Fan ID. Обращение к фанатам ЦСКА

— В соцсети ты выкладывал яркие пиротехнические шоу греческих фанатов. Кайфуешь от этой атмосферы?
— Я люблю атмосферу в Греции. Поддержка фанатов всегда выглядит очень мощно — это даёт нам энергию, необходимую для каждого матча. Болельщики «Панатинаикоса» — потрясающие, они сразу же приняли меня как своего — точно так, как это сделали болельщики ЦСКА. Конечно, мне это понравилось.

— Знаешь о бойкоте фанатов в России и его причинах?
— К сожалению, мало знаю об этом. Но, конечно, каждый в России должен посещать матчи без какого-либо Fan ID. Это просто нелепо! Этот вид спорта предназначен для людей, и это не должно происходить таким образом.

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— Представляешь стадион команды без фанатской трибуны?
— Наша арена без фанатов ЦСКА — это просто театр. Болельщики всегда дают дополнительный стимул и мотивацию. Представь, что у тебя её теперь нет.

Хёрдур Магнуссон

Хёрдур Магнуссон

Фото: ПФК ЦСКА

— Что бы сказал фанатам ЦСКА?
— Я бы сказал им спасибо за всю любовь и преданность, которую они показывали каждый день моего пребывания в ЦСКА. Они дали мне всё, а я старался отдать им всё, что у меня было взамен. Мои отношения с фанатами красно-синих были и остаются фантастическими. Я хочу, чтобы они вместе с клубом добились больших успехов. Они заслуживают всего счастья в мире, и надеюсь, что в будущем ЦСКА выиграет множество титулов. Испытываю только крайнее уважение к фанатам. Они – причина, по которой футбол существует.

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