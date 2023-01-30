«Арис» с Кокориным вырвал победу в матче с «Эносисом», забив на 90+5-й минуте

Завершился матч 21-го тура чемпионата Кипра, в котором «Эносис» принимал лимасольский «Арис». Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости сумели одержать победу, забив в концовке встречи.
На 23-й минуте полузащитник гостей Лео Бенгтссон сумел поразить ворота хозяев, однако после обращения к VAR главный арбитр встречи не засчитал забитый мяч. На 90+5-й минуте «Арис» сумел забить, вырвав победу. Пенальти реализовал Янник Гомис.
«Арис» набрал 40 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице кипрского первенства. «Эносис» (14) – на 11-й позиции.
Российский легионер «Ариса» Александр Кокорин провёл на поле всю встречу. В матче 20-го тура с «Аполлоном» он сделал дубль и помог своей команде одержать победу со счётом 3:1. Всего на его счету семь мячей в текущем сезоне кипрского первенства, он делит с несколькими игроками четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров турнира.
- 30 января 2023
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