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«Вильярреал» уступил «Райо Вальекано» в домашнем матче Ла Лиги

«Вильярреал» уступил «Райо Вальекано» в домашнем матче Ла Лиги
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Сегодня, 31 января, завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» играл с «Райо Вальекано». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток главного арбитра Хуана Луиса Сантаны прозвучал в 23:00 мск.

В первом тайме футболисты «жёлтой подлодки» имели подавляющее преимущество над соперником: 63% владения мячом и семь ударов по воротам, из которых два оказались в створ. Однако это не помогло хозяевам открыть счёт.

Во втором тайме ситуация изменилась: команды поровну держали у себя мяч, однако именно «Райо Вальекано» был ближе всего к взятию ворот. В конечном счёте гости добились своего — на 70-й минуте встречи нападающий Серхио Камельо с передачи Оскара Трехо сумел вывести свою команду вперёд.

Гол Камельо

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

В оставшиеся минуты хозяева изменить своё положение не смогли, и матч завершился минимальной победой «Райо Вальекано» — 1:0.

Испания - Примера. 19-й тур
30 января 2023, понедельник. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Камельо – 70'
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