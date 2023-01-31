«Бавария» объявила о переходе Жоау Канселу на правах аренды
Поделиться
Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о переходе флангового защитника Жоау Канселу из «Манчестер Сити» на правах аренды.
28-летний португалец подписал с «Баварией» контракт до конца сезона-2022/2023. Также в соглашении сторон предусмотрена опция выкупа Канселу ближайшим летом.
По данным СМИ, сумма полноценного выкупа Жоау Канселу для «Манчестер Сити» составляет € 70 млн. Основной причиной ухода португальского защитника из «Манчестер Сити» якобы является конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой и отсутствие игрового времени. Футболист выступал за «горожан» с лета 2019 года, перейдя из «Ювентуса» за сумму около € 65 млн.
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов в мире. Видео:
Комментарии
- 31 января 2023
-
14:49
-
14:30
-
14:30
-
14:15
-
14:15
-
14:14
-
14:02
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:52
-
13:35
-
13:30
-
13:30
-
13:20
-
13:16
-
13:13
-
13:05
-
13:03
-
13:03
-
13:02
-
12:52
-
12:40
-
12:38
-
12:32
-
12:22
-
12:16
-
12:16
-
12:08
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
11:46
-
11:40
-
11:30
Партнерский контент