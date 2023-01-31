Президент Ла Лиги заявил, что для покупок «Барселона» должна сократить траты на € 200 млн

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что для подписания новых футболистов «Барселоне» придётся сократить свои расходы на € 200 млн.
«Прогнозируемый дефицит «Барселоны» на сегодняшний день составляет более € 200 млн. Да, им удалось уменьшить сумму за счёт Пике и Депая, но в клубе всё равно должны принимать новые решения.
Думаю, важно, чтобы мы помнили, что вице-президент «Барселоны» сказал на июньской ассамблее. Он говорил, что если «Барса» и должна была сделать что-то глобальное для своего будущего, то это сокращеие фонда заработной платы. С 600 миллионов понизить до 400, и, думаю, он сказал даже чуть больше», — приводит слова Тебаса Marca.
Видеообзор. «Жирона» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 19-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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