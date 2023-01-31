Президент Ла Лиги заявил, что для покупок «Барселона» должна сократить траты на € 200 млн

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что для подписания новых футболистов «Барселоне» придётся сократить свои расходы на € 200 млн.

«Прогнозируемый дефицит «Барселоны» на сегодняшний день составляет более € 200 млн. Да, им удалось уменьшить сумму за счёт Пике и Депая, но в клубе всё равно должны принимать новые решения.



Думаю, важно, чтобы мы помнили, что вице-президент «Барселоны» сказал на июньской ассамблее. Он говорил, что если «Барса» и должна была сделать что-то глобальное для своего будущего, то это сокращеие фонда заработной платы. С 600 миллионов понизить до 400, и, думаю, он сказал даже чуть больше», — приводит слова Тебаса Marca.

Видеообзор. «Жирона» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 19-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.