Агент Арбузова: Ярослав — игрок типа Аршавина и Дзагоева. Верю, ЦСКА оставит его в основе

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что молодой полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов напоминает ему по стилю игры Андрея Аршавина и Алана Дзагоева. Менеджер надеется, что Арбузова оставят в основной команде ЦСКА на вторую половину сезона-2022/2023.
«Я верю, что ЦСКА оставит Ярослава в основной обойме на вторую часть сезона, а остальное зависит от него самого. Парень в клубе уже три года, сейчас забил решающий мяч «Партизану». Он уверен в себе, таких в России единицы. Он из футболистов категории Аршавина, Дзагоева и других, которые не боялись обыгрывать один в один. Его игра нравится болельщикам, нестандартный футболист.
Нравится ли Арбузов тренеру Федотову? Думаю, нравится, всё-таки человек два сбора провёл с основой», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Ярослав Арбузов провёл 13 матчей в составе второй команды ЦСКА в Молодёжной футбольной лиге, он отметился результативной передачей.
- 31 января 2023
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