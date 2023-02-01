В Беларуси задержали игрока, который «привёз» пенальти в потенциально договорном матче

Капитан футбольного клуба «Белшина» Дмитрий Гомза был задержан в середине января силовиками Александра Лукашенко, информирует Tribuna.com.

Согласно сведениям источника, футболист провёл в неволе двое суток, после чего его выпустили на свободу. Точная причина задержания форварда не разглашается. Однако ранее СМИ сообщали, что матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Шахтёр» мог носить договорной характер. В этом матче именно Гонза «привёз» пенальти в свои ворота.

Ранее стало известно, что 30 января силовиками Лукашенко было заведено уголовное дело на представителя «Шахтёра» за оказание влияния на результат матча чемпионата Беларуси по футболу. В этот же день стало известно о том, что силовики пришли в офис клуба и забрали с собой директора «Шахтёра» Александра Марченко.