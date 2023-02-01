«Марсель» одержал гостевую победу над «Нантом». Новичок Унаи забил дебютный гол

Сегодня, 1 февраля, завершились пять матчей 21-го тура французской Лиги 1. В одном из них представитель группы лидеров «Марсель» играл в гостях с «Нантом». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск.
В первой половине зрители голов не увидели. В начале второго тайма хозяева отличились со знаком «минус» — на 57-й минуте защитник «Нанта» Жуан Виктор срезал мяч в свои ворота. На последних секундах матча, на 90+3-й минуте, «Марсель» забил ещё раз — дебютный гол на свой счёт записал новичок команды Аззедин Унаи. Финальный свисток оповестил о победе гостей со счётом 2:0.
Эта победа позволила подопечным Игора Тудора набрать 46 очков и подняться на вторую строчку турнирной таблицы, опередив «Ланс», который свою встречу с «Ниццей» сыграет позже.
Результаты параллельных матчей представлены ниже.
- 2 февраля 2023
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00:08
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- 1 февраля 2023
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23:54
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23:50
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23:45
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23:36
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23:28
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23:26
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23:12
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23:12
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23:04
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23:00
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22:53
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22:48
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22:48
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22:31
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22:31
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22:18
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22:09
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22:03
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22:01
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22:01
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21:41
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21:40
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21:34
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21:23
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21:19
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20:59
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