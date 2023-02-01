«Марсель» одержал гостевую победу над «Нантом». Новичок Унаи забил дебютный гол

Сегодня, 1 февраля, завершились пять матчей 21-го тура французской Лиги 1. В одном из них представитель группы лидеров «Марсель» играл в гостях с «Нантом». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск.

В первой половине зрители голов не увидели. В начале второго тайма хозяева отличились со знаком «минус» — на 57-й минуте защитник «Нанта» Жуан Виктор срезал мяч в свои ворота. На последних секундах матча, на 90+3-й минуте, «Марсель» забил ещё раз — дебютный гол на свой счёт записал новичок команды Аззедин Унаи. Финальный свисток оповестил о победе гостей со счётом 2:0.

Эта победа позволила подопечным Игора Тудора набрать 46 очков и подняться на вторую строчку турнирной таблицы, опередив «Ланс», который свою встречу с «Ниццей» сыграет позже.

Результаты параллельных матчей представлены ниже.