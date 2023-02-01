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«Марсель» одержал гостевую победу над «Нантом». Новичок Унаи забил дебютный гол

«Марсель» одержал гостевую победу над «Нантом». Новичок Унаи забил дебютный гол
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Сегодня, 1 февраля, завершились пять матчей 21-го тура французской Лиги 1. В одном из них представитель группы лидеров «Марсель» играл в гостях с «Нантом». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск.

В первой половине зрители голов не увидели. В начале второго тайма хозяева отличились со знаком «минус» — на 57-й минуте защитник «Нанта» Жуан Виктор срезал мяч в свои ворота. На последних секундах матча, на 90+3-й минуте, «Марсель» забил ещё раз — дебютный гол на свой счёт записал новичок команды Аззедин Унаи. Финальный свисток оповестил о победе гостей со счётом 2:0.

Эта победа позволила подопечным Игора Тудора набрать 46 очков и подняться на вторую строчку турнирной таблицы, опередив «Ланс», который свою встречу с «Ниццей» сыграет позже.

Франция - Лига 1. 21-й тур
01 февраля 2023, среда. 21:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Виктор – 57'   0:2 Унаи – 90+2'

Результаты параллельных матчей представлены ниже.

Франция - Лига 1. 21-й тур
01 февраля 2023, среда. 21:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
4 : 2
Лорьян
Лорьян
0:1 Ле Фе – 10'   0:2 Коне – 36'   1:2 Балогун – 44'   2:2 Думбия – 51'   3:2 Балогун – 61'   4:2 Балогун – 64'
Франция - Лига 1. 21-й тур
01 февраля 2023, среда. 21:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 2
Аяччо
Аяччо
1:0 Сима – 13'   1:1 Сумано – 65'   1:2 Эль-Идрисси – 90+3'
Удаления: Думбия – 78' / нет
Франция - Лига 1. 21-й тур
01 февраля 2023, среда. 21:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
0 : 0
Клермон
Клермон-Ферран
Франция - Лига 1. 21-й тур
01 февраля 2023, среда. 21:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
4 : 1
Труа
Труа
0:1 Бальде – 12'   1:1 Даллинга – 16'   2:1 Шаиби – 36'   3:1 ван ден Бомен – 55'   4:1 Онаиву – 88'
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