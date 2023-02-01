Мбаппе заменили на 20-й минуте матча «Монпелье» — «ПСЖ». Ранее он не реализовал пенальти

Сегодня, 1 февраля, проходит матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» играет с «Монпелье». На 20-й минуте встречи нападающий парижской команды Килиан Мбаппе был заменён из-за повреждения. Вместо него по позиции вышел Уго Экитике.

За 10 минут до травмы французский форвард не смог реализовать пенальти, который пришлось бить дважды из-за решения судьи. В обоих случаях голкипер «Монпелье» Бенжамен Леком уверенно парировал удары Мбаппе, сохранив счёт 0:0.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу с 49 очками, опережая своего ближайшего преследователя, «Марсель», на три очка. «Монпелье» занимает 14-ю строчку, у команды в активе 21 очко.

Новость по теме Малком отреагировал на сорванный трансфер в «ПСЖ»

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»