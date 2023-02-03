Президент «Урала» Иванов высказался о возвращении в РПЛ офсайдных линий VAR

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возвращении в Российскую Премьер-Лигу офсайдных линий VAR.

«Это хорошо, если на матчах будут определяться офсайдные линии. Я вообще против VAR. Будет и будет. Если РФС договорились, то молодцы. Хорошо, что планируют быстро внедрить. Значит, будем играть и определять. Но материал я пока что не видел», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз и китайская компания Rigour Tech заключили соглашение о сотрудничестве в области предоставления оборудования и лицензий для виртуальной системы определения офсайдных линий. Китайская компания предоставит необходимое оборудование для виртуальной системы определения офсайдов, которая будет использоваться на матчах РПЛ и в телетрансляциях.