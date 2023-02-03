РФС заключил контракт с китайской компанией для создания системы определения офсайдов

Российский футбольный союз и китайская компания Rigour Tech заключили соглашение о сотрудничестве в области предоставления оборудования и лицензий для виртуальной системы определения офсайдных линий, информирует официальный сайт РФС.
Китайская компания предоставит необходимое оборудование для виртуальной системы определения офсайдов, которая будет использоваться на матчах РПЛ и в телетрансляциях. Виртуальные офсайдные линии нужны для графического анализа спорных моментов. Планируется, что к концу сезона эта технология будет использоваться на всех матчах чемпионата России.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал заключение контракта с Rigour Tech.
«При выборе нового партнёра для системы офсайдных линий для нас были важны такие критерии, как качество, точность и скорость работы. Технология компании Rigour Tech показала хорошие результаты во время тестирования. Очень важно, что сейчас ФИФА проводит финальный этап сертификации системы, и после положительного решения у нас будет возможность использовать её на матчах и в телетрансляциях. Уверен, что в дальнейшем сотрудничество РФС с Rigour не будет ограничено предоставлением технологии офсайдных линий.
Российский футбольный союз – одна из самых технологически развитых футбольных ассоциаций. VAR, частью которой является система VOL, работает в России с 2019 года. За это время мы накопили большой опыт использования этой технологии. Уже сейчас мы оказываем консультации китайским партнёрам и даём рекомендации по улучшению системы. Более того, мы предложили совместную кооперацию, в том числе на уровне программистов, для работы над дальнейшими улучшениями технических параметров системы», — приводит слова Митрофанова пресс-служба РФС.
- 3 февраля 2023
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