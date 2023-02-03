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«Факел» уступил «Чайке», пропустив в концовке встречи

«Факел» уступил «Чайке», пропустив в концовке встречи
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Завершился контрольный матч, в котором встречались воронежский «Факел» и «Чайка» из Песчанокопского (Ростовская область), которая представляет Вторую лигу. Игра прошла в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Представитель Российской Премьер-Лиги уступил сопернику с минимальным счётом.

Единственный гол был забит в концовке встречи: на 88-й минуте полузащитник Даур Квеквескири поразил ворота воронежской команды.

Напомним, ранее сегодня «Факел» уже провёл один товарищеский матч. Воронежцы разгромили узбекский «Андижан» со счётом 4:1. Интересно, что три из пяти голов в матче были забиты с пенальти.

По итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков после 17 матчей.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
03 февраля 2023, пятница. 17:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
0 : 1
Чайка
Песчанокопское, Россия
0:1 Квеквескири – 88'
Комментарии
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