«Факел» уступил «Чайке», пропустив в концовке встречи

Завершился контрольный матч, в котором встречались воронежский «Факел» и «Чайка» из Песчанокопского (Ростовская область), которая представляет Вторую лигу. Игра прошла в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Представитель Российской Премьер-Лиги уступил сопернику с минимальным счётом.
Единственный гол был забит в концовке встречи: на 88-й минуте полузащитник Даур Квеквескири поразил ворота воронежской команды.
Напомним, ранее сегодня «Факел» уже провёл один товарищеский матч. Воронежцы разгромили узбекский «Андижан» со счётом 4:1. Интересно, что три из пяти голов в матче были забиты с пенальти.
По итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков после 17 матчей.
- 3 февраля 2023
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