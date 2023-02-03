«Атлетико» отказал «Барселоне» в продаже Карраско под занавес зимнего трансферного окна

«Барселона» была заинтересована в подписании полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Феррейры Карраско в зимнее трансферное окно, но получила отказ. Об этом сообщает Marca.

Изначально «Барселона» рассматривала покупку Карраско в рамках сделки по переходу Мемфиса Депая в «Атлетико», но получила отказ. Затем повреждение получил нападающий сине-гранатовых Усман Дембеле: «Барселона» вновь вернулась к кандидатуре бельгийца под занавес трансферного окна и вновь получила отказ. У «Барселоны» есть право выкупа Карраско за € 20 млн.

В нынешнем сезоне Карраско в 26 матчах забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Видеообзор. «Осасуна» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 19-й тур:

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