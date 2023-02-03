«Атлетико» отказал «Барселоне» в продаже Карраско под занавес зимнего трансферного окна

«Барселона» была заинтересована в подписании полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Феррейры Карраско в зимнее трансферное окно, но получила отказ. Об этом сообщает Marca.
Изначально «Барселона» рассматривала покупку Карраско в рамках сделки по переходу Мемфиса Депая в «Атлетико», но получила отказ. Затем повреждение получил нападающий сине-гранатовых Усман Дембеле: «Барселона» вновь вернулась к кандидатуре бельгийца под занавес трансферного окна и вновь получила отказ. У «Барселоны» есть право выкупа Карраско за € 20 млн.
В нынешнем сезоне Карраско в 26 матчах забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Видеообзор. «Осасуна» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 19-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 3 февраля 2023
-
20:40
-
20:39
-
20:36
-
20:29
-
20:20
-
20:20
-
20:09
-
20:00
-
19:57
-
19:51
-
19:50
-
19:40
-
19:24
-
19:23
-
19:17
-
19:05
-
19:02
-
18:59
-
18:54
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:23
-
18:17
-
18:15
-
17:51
-
17:49
-
17:45
-
17:40
-
17:36
-
17:30