Кристиан Нобоа: приход Бердыева в «Сочи» — сюрприз. Он не изменился — отличный тренер

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от игры команды под руководством нового главного тренера Курбана Бердыева.

«Сочи» хорошо играл в первые 10 и последние 15 минут. Я хорошо двигался? Стараюсь. С Курбаном Бердыевым в команде всегда профессиональное отношение.



Мы общались ещё в первые дни — как мы должны играть в дальнейшем. Моя роль? Ничего не изменилось.



Бердыев не изменился — отличный тренер. Конечно, я обрадовался. Я не знал, что он придёт. Это был сюрприз. Я вообще был в Эквадоре в этот момент», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится 3 марта. В первом матче после перерыва «Сочи» встретится с московским ЦСКА 5 марта.