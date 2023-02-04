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«Удивительно, ведь это не клуб-государство». Гвардиола сравнил вложения «Сити» и «Челси»

«Удивительно, ведь это не клуб-государство». Гвардиола сравнил вложения «Сити» и «Челси»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил траты «Челси» с вложениями своей команды в последние годы.

«Это не моё дело. Удивительно, потому что это не клуб-государство. Мы выиграли 11 трофеев за последние пять лет, хотя тратили на уровне пяти или шести клубов лиги», – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Этой зимой «Челси» потратил около € 350 млн – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе взятые.

«Манчестер Сити» занимает вторую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 45 очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет пять баллов.

«Челси» располагается на девятой строчке, в активе лондонской команды 30 очков. У идущего десятым «Ливерпуля» (29) две игры в запасе.

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