«Удивительно, ведь это не клуб-государство». Гвардиола сравнил вложения «Сити» и «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил траты «Челси» с вложениями своей команды в последние годы.



«Это не моё дело. Удивительно, потому что это не клуб-государство. Мы выиграли 11 трофеев за последние пять лет, хотя тратили на уровне пяти или шести клубов лиги», – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.



Этой зимой «Челси» потратил около € 350 млн – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе взятые.



«Манчестер Сити» занимает вторую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 45 очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет пять баллов.



«Челси» располагается на девятой строчке, в активе лондонской команды 30 очков. У идущего десятым «Ливерпуля» (29) две игры в запасе.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: